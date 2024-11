POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B51 - zwei Verletzte

Am Freitag, den 22.11.2024 gegen 07:55 Uhr, ereignete sich auf der Bitburger Straße in Höhe der Einmündung zur L 43 ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem LKW mit Anhänger.





Der Linienbus befuhr die L 43 aus Richtung Aach kommend, um anschließend auf die B 51 in Fahrtrichtung Trier einzubiegen. Auf der abschüssigen Fahrbahn unmittelbar vor der Einmündung entfalteten die Bremsen des Busses aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht ihre volle Wirkung, weshalb der Bus über die Haltelinie auf die Fahrbahn der B 51 rutschte. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Anhänger eines die Bitburger Straße befahrenden Lkw.



Zwei der Businsassen, ein 17-jähriges Mädchen und ein 43-jähriger Mann, wurden hierbei leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung nach in ein Trierer Krankenhaus verbracht.



Durch den Zusammenprall wurden beide Fahrzeuge teils stark beschädigt.



Während der Unfallaufnahme kam es für etwa eine Stunde zu einer geringen Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs.



Neben diesem Zusammenstoß kam es im Trierer Stadtgebiet sowie den umliegenden Stadtteilen aufgrund der Witterungsbedingungen zu weiteren Verkehrsunfällen und Gefahrenstellen.

Die Polizeiinspektion Trier weist in diesem Zusammenhang auf die Wichtigkeit der richtigen Bereifung sowie einer vorsichtigen und vorausschauenden Fahrweise in der kalten Jahreszeit hin.



