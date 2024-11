POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B50 mit erheblichem Rückstau

Der 43-jährige PKW-Fahrer befuhr die B50 aus Richtung Simmern kommend in Fahrtrichtung Morbach. Hinter der Hochscheider Kreuzung (B50/K126) fuhr der PKW-Fahrer zu weit nach links auf die Gegenfahrspur um an einem Kleintransporter vorbeizuschauen. In diesem Moment kam ihm ein Sattelzug entgegen und beide Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Der PKW kam mittig auf der B50 zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B50 wurde für zwei Stunden voll gesperrt. Aktuell ist die Fahrbahn bis zur Bergung des LKW einspurig befahrbar. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichem Rückstau in beide Richtungen. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.



Im Einsatz waren zwei RTW-Besatzungen, die FFW Longkamp, Kleinich, Morbach, Hochscheid mit insgesamt 26 Einsatzkräften und die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues.



