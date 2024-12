POL-PDTR: Vandalismus an geparktem Pkw - Zeugen gesucht!

Zwischen Sonntag, 15. Dezember und Donnerstag, 19. Dezember wurde in der Eurener Straße in Trier ein geparkter Pkw der Marke Fiat stark beschädigt.

Zwischen Sonntag, 15. Dezember und Donnerstag, 19.Dezember wurde in der Eurener Straße in Trier ein geparkter Pkw der Marke Fiat stark beschädigt. An dem Fahrzeug wurden mehrere Scheiben sowie die beiden Frontscheinwerfer eingeschlagen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651 983 44150 in Verbindung zu setzen.



