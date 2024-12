POL-PDTR: Unfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in Trier-Nord, Zeugen gesucht

Am Montag, den 09.12.2024 kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl in Trier-Nord.

Der geschädigte PKW, ein blauer Audi A4, war dort in diesem Zeitraum abgestellt und wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Ein verantwortlicher Fahrzeugführer konnte bisher nicht ermittelt werden.

Da der Parkplatz in diesem Zeitraum stark frequentiert war, ist es nicht auszuschließen, dass der Verkehrsunfall beobachtet wurde. Daher werden Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier, unter der Telefonnummer 0651/983-44150 in Verbindung zu setzen.



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/983-44150

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de



