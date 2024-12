POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Donnerstag, 19.12.2024, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Brunostraße Konz zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein bisher unbekannter, weißer Kastenwagen, Mercedes Sprinter, die Brunostraße in Fahrtrichtung Trier. In Höhe der Hausnummer 42 fuhr dieser rechtsseitig über den Bordstein einer dort befindlichen Schikane und beschädigte diese. Hierbei verlor er eine Radkappe. Anschließend setzte er seine Fahrt Richtung Trier fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



