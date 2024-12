POL-PDTR: Suche nach geschädigtem PKW infolge eines Verkehrsunfalls

Hierbei kam es am 13.12.2024, gegen 20:30 Uhr in der Hermeskeiler Straße in 54292 Trier-Ruwer zum besagten Unfall. Die Verursacherin fuhr rückwärts auf einen geparkten, weißen PKW auf. Die Fahrerin verließ die Unfallörtlichkeit. An ihrem PKW entstand ein erheblicher Sachschaden im Heckbereich.

Am geparkten, weißen PKW dürfte eine Beschädigung an der Frontstoßstange entstanden sein. Dieser war in Folge der Unfallaufnahme nicht mehr am Unfallort festzustellen.

Weiteres zum geschädigten PKW ist nicht bekannt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem geschädigten PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 in Verbindung zu setzen.



