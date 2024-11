POL-PDTR: Spiegelunfall mit anschließender Unfallflucht

Am Dienstag, 12.11.2024, kam es gegen 18:46 Uhr auf der K 76 zwischen Heidenburg und Talling zu einem Verkehrsunfall.





Eine Kolonne bestehend aus drei PKW befuhr die K 76 aus Fahrtrichtung Berglicht kommend in Fahrtrichtung Talling. Eine weitere Kolonne mit vier PKW in entgegengesetzter Richtung.



Die jeweiligen ersten PKW aus beiden Kolonnen kollidierten aufgrund mangelnden Sicherheitsabstandes mit ihren linken Außenspiegeln. Der Fahrer, aus Fahrtrichtung Talling kommend, verließ die Unfallörtlichkeit ohne seine Daten zu hinterlassen und sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.



Die Polizei Morbach bittet die neutralen Zeugen des Unfallgeschehens sich zu melden.



