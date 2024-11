POL-PDTR: Seitenscheiben eines Radladers nach Knallgeräusch beschädigt

Am Samstag, 2. November 2024, wurde die Polizeiinspektion in Hermeskeil gegen 10:10 Uhr durch den Geschädigten darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Seitenscheiben eines Radladers nach einem Knallgeräusch gesplittert seien.

Mit dem Radlader wurde zuvor eine Wiese an der Ortsrandlage Muhl (VG Hermeskeil), Nähe der Talstraße, befahren. Kurz nachdem der 44-jährige alleinige Insasse des Radladers diesen verlassen hatte, nahm er ein Knallgeräusch wahr und stellte die beschädigten Seitenscheiben fest. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die Beschädigungen der beiden Seitenscheiben möglicherweise durch ein Projektil, vermutlich abgegeben aus einem Luft- oder Kleinkalibergewehr, verursacht wurden.

Der Fahrzeugführer wurde durch den Vorfall nicht verletzt.

Die Ermittlungen zu einem Verantwortlichen und den Hintergründen des Geschehens dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



