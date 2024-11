POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall bei Gösenroth

Gösenroth (ots) -



Am 05.November 2024 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K72 zwischen den Ortschaften Schwerbach und Gösenroth mit einer tödlich verletzten Person.

Ein grauer Honda kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Trotz schneller Hilfe erlag der 73-jährige männliche Fahrzeugführer noch am Abend im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet nun um weitere Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell