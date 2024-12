POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Samstag, den 07.12.2024, wurde im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 23:15 Uhr ein, auf dem Schotterparkplatz gegenüberliegend von der Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid-Riedenburg abgestellter, Pkw von einem bislang unbekannten Täter beschädigt.

Hierbei wurde bei dem Pkw ein Scheibenwischer von der Scheibenwischerhalterung abgebrochen. Sowohl der Scheibenwischer als auch die Halterung wurden dabei beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Morbach fragt:



Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des

Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in

diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise

verhalten hat/haben.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder jede andere Polizeidienststelle.



