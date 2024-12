POL-PDTR: Sachbeschädigung an der Bushaltestelle in Gusenburg

Am Morgen des 18.12.2024 kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ortsgemeinde Gusenburg durch einen bisher unbekannten Täter.

Dabei wurde der Mülleimer an der Bushaltestelle in der Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 56 beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.



