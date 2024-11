POL-PDTR: Pressesofortmeldung: aktuelle Vollsperrung aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Personenschaden

L141/ L48- Föhren (ots) - Am Abend des 22.11.2024 wurde die Polizeiinspektion Schweich gegen 18:45 Uhr über einen Verkehrsunfall im Einmündungsbereich zwischen L141 und L48, unweit des Hochkreuz, in der Gemarkung Föhren informiert.

Hierbei kam es zu einer Kollision im Begegnungsverkehr zwischen einem Rettungswagen (zwei Insassen) und einem PKW, der mit vier Personen besetzt war.

Infolge des Zusammenstoß wurden mindestens zwei Personen verletzt, wobei ein Fahrzeuginsasse schwere Verletzungen davontrug.



Die Aufklärung des Unfallhergang ist aktuell Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete hierzu ein Verkehrsunfallgutachten an.



Im Einsatz sind, neben der Feuerwehr Schweich, drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie drei Streifen der Polizeiinspektion Schweich.

Für die Sofortmaßnahmen an der Unfallörtlichkeit ist der Einmündungsbereich komplett gesperrt.



Aufgrund des aktuell laufenden Einsatz bitten wir bis auf Weiteres von Presseanfragen abzusehen. Zu gegebenem Zeitpunkt wird eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.



