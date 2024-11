POL-PDTR: Orange Day - Polizeipräsidium Trier setzt ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Aus dem Bundeslagebild "Häusliche Gewalt" des BKA von 2023 geht hervor, dass die Anzahl der partnerschaftlichen Gewalt, trotz aller Präventions- und Opferschutzkampagnen, nach wie vor ansteigt (+6,4% im Vergleich zu 2022). 79,2 % der Opfer partnerschaftlicher Gewalt aus 2023 sind weiblich.

Die Kampagne des Orange Day wurde bereits 1991 von der UN ins Leben gerufen. Sie startet immer am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte.

So soll unter anderem auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht und die Gesellschaft aufgefordert werden, sich aktiv an der Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen zu beteiligen.

Ein solches Hilfsangebot kann das Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen sein. Das Hilfetelefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Frauen, die Gewalt erleben und erlebt haben. Unter der Nummer 116016 und via Online-Beratung werden Betroffene das ganze Jahr über, rund um die Uhr in 18 Sprachen unterstützt. Die Beratung ist kostenfrei.

Auch das Polizeipräsidium Trier hat eine eigene Opferschutzberatung. Unter

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/opferschutz/opferschutzbeauftragte

finden Sie hierzu weitere Infos.

Das Polizeipräsidium Trier setzt sich für Bekämpfung von partnerschaftlicher Gewalt ein und sagt NEIN zu Gewalt an Frauen und Mädchen.

Neben Aktionen in Idar-Oberstein und Birkenfeld werden die Dienstgebäude der PI Schweich und der PI Trier in den Abendstunden am 25. November orange angeleuchtet.

Die Farbe Orange symbolisiert die Solidarität mit den Opfern von geschlechtsspezifischer Gewalt. Auch die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg haben zahlreiche Aktionen zum Orange Day geplant.

https://trier-saarburg.de/2024/11/14/orange-day-wir-sagen-nein/

https://s.rlp.de/WSHXn47



