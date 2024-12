POL-PDTR: Ölaustritt aus Stromaggregat

Auf dem Gelände des Forsthaus Neuhof in der Gemarkung Achtelsbach bei Birkenfeld trat in den Nachmittagsstunden des 22.12.2024 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine größere Menge Heizöl aus einem Stromaggregat aus.



Schätzungen zufolge dürften zwischen 1.500 und 2.000 Liter des genannten Betriebsstoffs in die Umwelt gelangt sein. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung sowie der Polizei waren vor Ort.

Die Ermittlungen bezüglich der genauen Austrittsursache sowie möglichen Verantwortlichkeiten der Eigentümer dauern zum aktuellen Zeitpunkt noch an.



