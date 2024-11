POL-PDTR: Nachtragsmeldung zur Pressesofortmeldung von 21:17 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Rettungswagen die L141 in Fahrtrichtung Bekond, um an der Einmündung zur L48 in Richtung Föhren abzubiegen. In diesem befanden sich zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, jedoch kein behandlungsbedürftiger Patient.

Ein PKW der Marke Ford befuhr die L141, aus Richtung Bekond kommend, in Fahrtrichtung Schweich.

Im Einmündungsbereich zwischen L141 und L48 kam es letztlich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.



Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden zwei Insassen aus dem Ford verletzt. Hiervon wurde eine 63-Jährige Mitfahrerin derart schwer verletzt, dass sie zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden musste.



Die medizinischen, gutachterlichen und polizeilichen Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit erstreckten sich über eine Dauer von circa vier Stunden. Während dieses Zeitraums, bis zur abschließenden Bergung der unfallbeteiligten Fahrzeuge, war der Einmündungsbereich komplett gesperrt.



Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden sein.



Die Erforschung der Unfallursache bleibt weiterhin Gegenstand des gegenwärtigen Ermittlungsverfahrens.



