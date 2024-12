POL-PDTR: Nachtrag zur GAA-Sprengung in Idar-Oberstein vom 25.12.24

Nach derzeitigem Sachstand wird von einer Gesamtschadenshöhe im unteren sechsstelligen Bereich ausgegangen. Sowohl am Bankgebäude als auch an einem angrenzenden Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.



Es bestehen Hinweise auf ein mutmaßlich hochmotorisiertes Fluchtfahrzeug.



Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.



