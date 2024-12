POL-PDTR: Mann auf Simeonstiftplatz attackiert

Am gestrigen Mittwoch, 11. Dezember 2024 gegen 19.40 Uhr hatte sich eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher, bzw. mutmaßlich junger Erwachsener auf dem Simeonstiftplatz aufgehalten. Dort nahmen sie sich Stühle und einen Tisch des dortigen Gastronomiebetriebes, um sich niederzulassen. Da der Außenbereich der Gaststätte zu diesem Zeitpunkt geschlossen war und gleiches Verhalten offenbar schon mehrfach vorgekommen war, hatte ein Mitarbeiter der Gaststätte die Gruppe angesprochen und zum Gehen aufgefordert.

Beim Versuch, die Möbel wieder an ihren Platz zurückzustellen, wurde dem Mitarbeiter dann unvermittelt aus der Gruppe heraus mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte wollte nun die Polizei alarmieren, woraufhin man ihm das Handy aus der Hand schlug und das Gerät zerstört wurde. Im Anschluss rangen die Angreifer den Mann gemeinschaftlich zu Boden, wo sie ihn mit mehreren Schlägen und Tritten gegen Kopf und Körper verletzten.

Die Gruppe flüchtete im Anschluss vermutlich in Richtung Franz-Ludwig-Straße.

Die PI Trier hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

Die Angreifer wurden vom Alter zwischen 16 und 24 Jahre geschätzt und sollen zwischen 165 und 175cm groß gewesen sein. Alle waren dunkel gekleidet und trugen Mützen sowie eine Kapuze. Es soll sich zudem um arabisch aussehende Personen gehandelt haben.



Zeugen, die die Tat beobachtet haben, bzw. Angaben zu der Angreifer-Gruppe und deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter der neuen Erreichbarkeit 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell