POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl in der Trierer Straße in Hermeskeil

Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt am Straßenrand in der Trierer Straße in Hermeskeil geparkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.



