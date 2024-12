POL-PDTR: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Am 11.12.2024 gegen 19:10 Uhr kam es in der Hans-Böckler-Allee in Trier zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen.



Ein weißer Lieferdienst-Transporter wollte hierbei von Mariahof kommend in die Straßburger-Allee abzubiegen, während ein schwarzer Pick Up in entgegengesetzter Fahrtrichtung nach Mariahof fahren wollte.

Im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Allee / Straßburger Allee kam es schließlich zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand zwar ein nicht unerheblicher Sachschaden, glücklicherweise wurde aber keiner der Insassen verletzt.



Aufgrund des bisher unklaren Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-983-44150 in Verbindung zu setzen.



