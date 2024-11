POL-PDTR: Fahrübungen eines 18-jährigen Fahranfängers enden im Straßengraben!

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnten darin drei junge Männer festgestellt werden, die vergeblich versucht hatten, einen im Straßengraben befindlichen PKW zu bergen. Zuvor hatte der Fahrer des verunfallten PKW sein Fahrzeug offensichtlich mehrfach aus dem Stand heraus erheblich beschleunigt, um ein Durchdrehen der Reifen zu erreichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben verunfallte. Sowohl der 18-jährige Fahrer, als auch der 17-jährige Beifahrer, blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Am verunfallten PKW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Den PKW hatte der Fahrer erst einen Tag zuvor zugelassen bekommen.



Neben den Unfallschäden am Fahrzeug hat das Fahrmanöver des 18-jährigen Fahranfängers nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Folge. Weiterhin wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell