POL-PDTR: Eintracht Trier gegen Hessen Kassel - Fanbus mit Steinen beworfen

Während die gestrige Regionalligapartie Eintracht Trier gegen Hessen Kassel aus polizeilicher Sicht zunächst unauffällig verlaufen war, mussten die Einsatzkräfte in der Nachspielphase einschreiten.



Eine Gruppe vermummter Personen, mutmaßlich aus der Anhängerschaft von Eintracht Trier stammend, hatte sich bei Abfahrt des Busses der Fans aus Kassel im Bereich der Einmündung Zurmaiener Straße / An der Hospitalsmühle zusammengerottet und den vorbeifahrenden Bus mit Pflastersteinen beworfen.

Inwieweit der Bus durch die Attacke beschädigt wurde und ob es darüber hinaus zu Personenschäden gekommen ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Die Polizeiinspektion Trier geht davon aus, dass das Geschehen durch Verkehrsteilnehmer wahrgenommen worden ist.

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

christian.schmidt@polizei.rlp.de



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell