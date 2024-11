POL-PDTR: EILT: Fake-News über angeblich bewaffnete Vodafone-Mitarbeiter macht die Runde im Kreis Birkenfeld

Hintergrund war eine WhatsApp-Nachricht, welche sich im Kreis wie ein Lauffeuer verbreitete, wonach falsche Vodafon Mitarbeiter seit den Mittagsstunden unterwegs seien und an Häusern klingelten. Die Personen seien hierbei bewaffnet gewesen.

Eingegangene Meldungen wurden akribisch geprüft und es wurde verstärkt Präsenz in den betroffenen Ortschaften gezeigt. Die besagten Personen konnten nicht mehr angetroffen werden, jedoch stellte sich im Gespräch mit Anwohnern heraus, dass keine Waffen mitgeführt wurden und sich einige Sichtungen als echte Vodafone Mitarbeiter herausstellten.

Die Polizei appelliert in diesem Zuge an die Bevölkerung nicht nur misstrauisch mit Fremden an der Haustür zu sein, sondern ebenso kritisch Nachrichten öffentlicher WhatsApp-Gruppen zu hinterfragen und diese nicht ungefiltert weiterzuverbreiten.



Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen oder sogar bedrängt werden, beenden Sie das Gespräch, schließen Sie die Tür und informieren die Polizei unter der 110.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell