POL-PDTR: Diebstahl Wildzaun in Ellweiler

Birkenfeld - Ellweiler (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, 12.11.2024 ca. 17:00 Uhr und Mittwoch, 13.11.2024 ca. 08:00 Uhr kam es in einem Waldstück nahe Ellweiler zu einem Diebstahl von mehreren Rollen Wildzaun.

Insgesamt wurden knapp 400 Meter Wildzaun/ Drahtgeflechtzaun entwendet, welche jeweils auf 50-Meter Rollen aufgewickelt waren. Die Rollen waren unmittelbar am Straßenrand, rund um das zu umfriedende Waldstück, abgelegt. Aufgrund der Menge und des Gewichtes geht die Polizei davon aus, dass der Zaun mit Hilfe eines Anhängers entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizei Birkenfeld unter der 06782-9910.



