POL-PDTR: Diebstahl von zwei Verkehrszeichen

Im Tatzeitraum vom 13.12., 12:00 Uhr bis 16.12., 10 Uhr kam es auf der L155, im Bereich der Abfahrt Gielert, zum Diebstahl von zwei Verkehrszeichen. Die bis dato unbekannten Täter montierten dabei die Verkehrstafeln "50km/h" sowie "Schleudergefahr" von den vor Ort befindlichen Pfosten und entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit. Mitarbeiter der Straßenmeisterei bemerkten den Diebstahl im Rahmen der Streckenkontrolle und verständigten die Polizei.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail an pimorbach@polizei.rlp.de.



