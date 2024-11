POL-PDTR: Diebstahl einer Arbeitsmaschine

In der Nacht vom 28.10.29.10.2024 kam es neben einem Waldweg, welcher an die Straße "Grimmhügel" in Fohren-Linden angrenzt, zu einem Diebstahl.

In der Nacht vom 28.10./29.10.2024 kam es neben einem Waldweg, welcher an die Straße "Grimmhügel" in Fohren-Linden angrenzt, zu einem Diebstahl. Dort war ein LKW mit einem Vibrationsstampfer abgestellt. Dieser wurde gegen das unbefugte Wegnehmen durch eine Stahlkette und ein Schloss gesichert, welches allerdings durch die bislang unbekannten Täter durchtrennt wurde, sodass diese die Arbeitsmaschine entwenden konnten. Die Tat soll sich zwischen 22:00 Uhr abends und 10:00 Uhr morgens ereignet haben.

Der Schaden wird auf 2000EUR-2500EUR geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den/die Täter.



