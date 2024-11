POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Der PKW stand zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatzgelände des Edeka-Markt in Birkenfeld. Die Schadenshöhe liegt im unteren dreistelligen Bereich.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.



