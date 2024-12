POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 21 Strafanzeigen gefertigt, 8 Verkehrsunfälle aufgenommen und 46 so genannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Am Freitagnachmittag, den 29. November, wurde ein unsicher geführtes Fahrzeug auf der B41 zwischen Kirn und Idar-Oberstein gemeldet. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser erheblich alkoholisiert war. Zu der unsicheren Fahrweise sucht die Polizei Idar-Oberstein nun Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Näheres hierzu unter https://s.rlp.de/VuHN31i.



Gegen Abend wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein ein Fahrzeug kontrolliert, bei dem sich herausstellte, dass ein 16-jähriger zusammen mit seinem Vater Fahrübungen durchführte. Da es sich hier unglücklicherweise um öffentlichen Verkehrsraum handelt, stellen die Fahrübungen eine Straftat dar. Gegen den Vater und Sohn wurden jeweils Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Die Polizei weist in diesem Bezug nochmals auf die Strafbarkeit solcher "Fahrübungen" im öffentlichen Verkehrsraum hin. Wir bitten und mahnen, solche Fahrübungen auf Verkehrsübungsplätzen oder anderen nicht im öffentlichen Verkehrsraum befindlichen Plätzen durchzuführen. Es kann durchaus möglich sein, dass die Versicherungen im Schadensfall den entstandenen Schaden nicht ersetzen, wenn feststeht, dass der Unfallverursacher nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß.



Zudem kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Idar-Oberstein zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Zentralstelle Prävention des Polizeipräsidiums Trier gibt hier einige Tipps, die Eigentümer umsetzen können, um ihr Zuhause vor Einbrechern zu schützen:



- Türen und Fenster immer verschließen:



Offene oder gekippte Fenster und nur ins Schloss gezogene Türen bieten Einbrechern einfache Einstiegsmöglichkeiten. Schließen Sie Fenster, auch in oberen Etagen, und verriegeln Sie Türen immer vollständig, selbst wenn Sie nur kurz das Haus verlassen.



- Rollläden und Beleuchtung richtig nutzen:



Lassen Sie Rollläden tagsüber geöffnet und schließen Sie sie erst nach Einbruch der Dunkelheit. Nutzen Sie Zeitschalt-Uhren, um Ihre Beleuchtung auch bei Abwesenheit regelmäßig ein- und auszuschalten, um Anwesenheit zu simulieren.



- Sicherheitsvorkehrungen an Türen und Fenstern:



Einfache Fenster und Türen bieten oft wenig Schutz. Nachrüstungen wie stabile Fensterbeschläge, abschließbare Fenstergriffe und zusätzliche Türsicherungen erschweren Einbrechern den Zugang. Lassen Sie sich dazu von Fachbetrieben beraten: https://www.k-einbruch.de/fachbetriebssuche/



- Nachbarschaftliche Hilfe:



Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und bitten Sie diese, auf Ihr Zuhause zu achten, wenn Sie nicht da sind. Gegenseitige Aufmerksamkeit und Vertrauen sind wichtige Schutzmaßnahmen.



- Soziale Netzwerke vorsichtig nutzen:



Vermeiden Sie es, Ihre Urlaubspläne öffentlich in sozialen Netzwerken zu posten. Diese Informationen könnten ungebetenen Gästen auf den Plan rufen.



- Wertsachen sicher aufbewahren:



Deponieren Sie wertvolle Gegenstände, wichtige Dokumente und Bargeld möglichst in einem zertifizierten Tresor. Dokumentieren Sie zudem Ihre Wertsachen mit Fotos und halten Sie die Seriennummern fest.



- Moderne Sicherheitstechnik:



Alarmanlagen oder Überwachungskameras, bieten zusätzlichen Schutz. Achten Sie darauf, dass diese von professionellen Anbietern installiert werden und den polizeilichen Empfehlungen entsprechen.



Alle Informationen zum Thema Einbruchschutz und Kontakt zu unseren Beratungszentren gibt es online unter:



https://www.k-einbruch.de/

https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/praevention/polizeiliche-beratungsstellen



Bei verdächtigen Beobachtungen, wie unbekannten Personen oder Fahrzeugen in Ihrer Nachbarschaft, zögern Sie nicht, die Polizei zu verständigen. Sie erreichen uns jederzeit über den Notruf 110.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell