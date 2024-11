POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Es wurden 20 Strafanzeigen gefertigt, 10 Verkehrsunfälle aufgenommen und 55 so genannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.



Aufgrund des Schneefalls am Freitag, den 22. November, kam es zu zwei Verkehrsunfällen, die auf eine den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit zurückzuführen waren. Bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Bei dem anderen entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Um weiteren Unfällen entgegenzuwirken, wurden an dem Tag vermehrt Verkehrskontrollen mit dem Blick auf die passende Bereifung durchgeführt. An insgesamt 3 Fahrzeugen konnten noch montierte Sommerreifen festgestellt werden. Gegen die jeweiligen Fahrzeugführer wurden dementsprechend Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und sie hinsichtlich möglicher Gefahren sensibilisiert.

Zudem konnten an dem vergangenen Wochenende zwei Personen kontrolliert werden, die unter dem Einfluss von Alkohol bzw. Betäubungsmittel jeweils ihr Auto bzw. ihren E-Roller führten. Beide müssen nun mit einem Bußgeld von 500EUR und einem Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg rechnen.



