POL-PDTR: Brand eines Einfamilienhauses

In der Nacht vom 14.12. auf den 15.12.2024 ereignete sich ein Brand eines Einfamilienhauses in Mittelreidenbach.

Hierbei entzündeten sich Aschereste in einem Plastikeimer. Dies führte zum Brand eines Raumes wobei weitere Räume durch Ascheflug in beschädigt wurden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich drei Personen im Gebäude, diese konnten sich aus dem Gebäude retten und einen Notruf absetzen. Ein unverzüglich durchgeführter Einsatz der Feuerwehr und Polizei führte zum Löschen des Gebäudes. Derzeit befindet sich eine Person mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ärztlicher Behandlung.



Weitere Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalinspektion Idar-Oberstein durchgeführt.



Polizeiinspektion Idar-Oberstein



Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

https://s.rlp.de/PDTrier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell