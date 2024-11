POL-PDTR: Blitzersäule in Trier mutwillig beschädigt

Am Mittwoch, 27.11.2024 in der Zeit zwischen 02:50 Uhr und 03:30 Uhr wurde eine vor kurzem neu errichtete Blitzersäule der Stadt Trier in der Zurmaiener Straße von einem oder mehreren Tätern mutwillig beschädigt.