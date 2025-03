PKW durch Steinwurf beschädigt – Zeugen gesucht

Am Montag, 25.03.2025 befuhr die 30-jährige Geschädigte mit ihrem VW Passat gegen 17:20 Uhr die Straße "Rommelsbach" in Wittlich stadteinwärts.

In Höhe des Stadtparkes warfen Jugendliche einen Stein auf die Fahrbahn, wodurch der PKW der 30-Jährigen getroffen wurde. Die Geschädigte konnte erkennen, wie mehrere Jugendliche in den Stadtpark flüchteten.

Durch den Steinwurf wurde die Windschutzscheibe des PKW beschädigt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell