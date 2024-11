PKW beschädigt Verkehrsschild und flüchtet

In der Nacht von Montag auf Dienstag, vor 01:40 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug auf der B407 unweit des REWE-Marktes in Saarburg ein Verkehrsschild und flüchtet unerkannt von der Unfallstelle.



Der aus Trassem kommende PKW befuhr die B407, in Fahrtrichtung Saarburg und beabsichtigte der Straße Stadteinwärts in Richtung des REWE weiter zu folgen.

Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der dortigen Verkehrsinsel befindlichen Leitpfosten, sowie einem Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Fahrzeug, vermutlich ein dunkelblauer Opel älteren Baujahres, dürfte einen Schaden im Frontbereich davongetragen haben.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Tatfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Tel. 06581 91550 in Verbindung zu setzen.



