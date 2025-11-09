parkendes Fahrzeug bei Unfallflucht beschädigt

Am Samstag, den 08.11.25, gegen 16.00 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen weißen PKW der Marke Daimler, Typ A 200, unbeschädigt in Grimburg, im dortigen Lerchenweg, an einer Verkehrsinsel.

Abends fuhr er nach Hause und stellte den PKW in ein Carport. Am Sonntag, den 09.11.25 bemerkte er einen nicht unerheblichen Unfallschaden an der rechten Fzg-Front. Der Geschädigte geht davon aus, dass sich der Unfall in Grimburg ereignet haben muss.



Sachdienliche Hinweise hinsichtlich des flüchtigen Verkehrsteilnehmers nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil entgegen.



