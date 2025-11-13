Paketdiebstahl





Es besteht der Verdacht, dass auch bei weiteren Haushalten Pakete entwendet wurden.



Die Polizei Prüm hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



