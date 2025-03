Oldtimer aus Tiefgarage gestohlen

Zwischen Mittwoch, 26. März, 18 Uhr, und Donnerstag, 27. März, 7:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Oldtimer (Porsche 911 Cabrio) aus einer Tiefgarage in der Petrusstraße in Trier.

Offenbar wechselten die Täter vorher noch die Batterie des Fahrzeugs und ließen das ausgebaute Teil am Tatort zurück.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



