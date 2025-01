Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach zwei vermissten Mädchen

Demnach sind die beiden Mädchen seit dem 2.11.2024 um 14:10 Uhr zusammen aus ihrer Wohngruppe abgängig.

Es liegen Hinweise vor, wonach die beiden Vermissten sich im Saarland, Baden-Württemberg oder Niedersachsen aufhalten könnten. Auch ein Aufenthalt in anderen Bundesländern ist nicht ausgeschlossen. Bisherige Ermittlungen zum Aufenthaltsort der vermissten Mädchen führten nicht zum Erfolg.



Personenbeschreibung Emelie-Shirin Neudeck: Emelie-Shirin ist etwa 1,63m groß, 50kg schwer, hat eine normale, altersentsprechende Statur und braune, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen weißen Pullover der Marke Lacoste, hellblaue Jeans und weiße Nike-Schuhe.



Personenbeschreibung Lea Weiß: Lea ist circa 1,68m groß, 60kg schwer und hat ebenfalls eine normale, ihrem Alter entsprechende Statur. Zudem trägt sie dunkelbraune, lange Haare. Bekleidet war Lea bei ihrem Verschwinden mit einem schwarzen, bauchfreien Pullover, einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Angaben zu getragenen Schuhen liegen nicht vor.



Wer kennt den Aufenthalt der beiden Minderjährigen oder kann zumindest Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort derer geben? Wer kann etwas zu dem Weg oder den Transportmitteln sagen, die Emelie-Shirin und Lea benutzt haben? Wer kennt Kontakte der beiden Mädchen, möglicherweise auch in andere Bundesländer?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-5610.



Weitere Informationen und Fahndungsfotos unter https://s.rlp.de/uAL4vnw



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell