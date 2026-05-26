Birkenfeld
Öffentlichkeitsfahndung - 12-Jährige vermisst
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Seit dem heutigen Dienstag, den 26 Mai, wird eine in Brücken (Landkreis Birkenfeld) wohnende 12-Jährige vermisst.

Lesezeit 1 Minute

Zuletzt wurde die Vermisste am heutigen Tage gegen 13 Uhr in der Realschule in Birkenfeld gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 12-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- ca. 150 cm klein
- stämmige Figur
- dunkelblonde kurze Haare
- weiße Schuhe (Marke: Nike)
- möglicherweise mit schwarzem T-Shirt und grauer Jogginghose bekleidet
- möglicherweise hellen Rucksack

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06782 99110 an die Polizeiinspektion Birkenfeld zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/trEDkYg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann
Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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