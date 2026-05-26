Öffentlichkeitsfahndung - 12-Jährige vermisst

Zuletzt wurde die Vermisste am heutigen Tage gegen 13 Uhr in der Realschule in Birkenfeld gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 12-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.



Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 150 cm klein

- stämmige Figur

- dunkelblonde kurze Haare

- weiße Schuhe (Marke: Nike)

- möglicherweise mit schwarzem T-Shirt und grauer Jogginghose bekleidet

- möglicherweise hellen Rucksack



Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06782 99110 an die Polizeiinspektion Birkenfeld zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.



Weitere Informationen und ein Foto der Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/trEDkYg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

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Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021

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