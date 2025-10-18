Nötigung im Straßenverkehr

Der Fahrer eines VW wurde von dem Fahrer eines älteren blauen BMW Kombi in Höhe einer Verkehrsinsel durch linksseitiges Vorbeifahren im Bereich der Einmündung Umweg/Kalvarienbergstraße überholt und anschließend zum Anhalten genötigt. Anschließend stieg der Fahrer des BMW's aus und begab sich zum Fahrer des VW's. Dieser entzog sich einer weiteren Konfrontation, indem er weiterfuhr. Dieser Auseinandersetzung war eine Verkehrssituation zwischen beiden Fahrzeugführern im Bereich der Einmündung vorausgegangen.



Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



