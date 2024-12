Nötigung im Straßenverkehr

Am 25.12.2024 gegen 18:25 Uhr befuhr der Geschädigte die B257 aus Fahrtrichtung Bitburg kommend in Richtung Daun.

Aufgrund starken Nebels im Streckenabschnitt von Steinborn bis Weidenbach, fuhr der Geschädigte mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 70 Km/h. Ein graufarbener Volvo SUV mit baden-württembergischen Kennzeichen schloss auf und fuhr den Angaben des Geschädigten nach sehr dicht auf. Des Weiteren blendete der Fahrer oder die Fahrerin des Volvos dem Geschädigten immer wieder auf (Lichthupe). In Höhe Weidenbach überholte der Volvo dann schließlich den Geschädigten und scherte aufgrund Gegenverkehr dicht vor dem Geschädigten wieder ein. Dieser bremste dann, um wieder genügend Sicherheitsabstand zu haben, bis auf ca. 20 km/h ab. In der Folge habe der Volvo einen ähnlichen Überholvorgang bei einem weiteren Fahrzeug vollzogen.

Daher fragt die Polizei nach weiteren Geschädigten / Zeugen, welche eventuell auch durch den graufarbenen Volvo SUV am 25.12.2024 auf der B257 genötigt oder gar gefährdet wurden. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592-96260 oder per Mail: pidaun@polizei.rlp.de.



