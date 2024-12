Neue Telefonnummern für die Polizei Idar-Oberstein

Am Mittwoch, den 4. Dezember, erhalten erste Dienststellen im Polizeipräsidium Trier neue Telefonnummern.

Darunter auch die Polizei-und Kriminalinspektion Idar-Oberstein.



Die Vermittlung der Polizei- und Kriminalinspektion in Idar-Oberstein ist bis auf weiteres unter der Rufnummer 06781 5610 erreichbar.



Die einzelnen Ansprechpersonen innerhalb der beiden Dienststellen werden jedoch nur über die neue Zentralnummer 0651 983 + Durchwahl erreichbar sein. Die neuen Erreichbarkeiten der jeweiligen Dienststellen und Ansprechpersonen können bereits jetzt der Website der Polizei Rheinland-Pfalz (polizei.rlp.de) entnommen werden.



Im Zuge der Umstellungen werden die betroffenen Dienststellen am 4. Dezember im Zeitraum von 12 bis 13 Uhr kurzfristig nicht erreichbar sein. Die Notrufleitungen sind davon nicht betroffen. Nach 13 Uhr gelten die neuen Erreichbarkeiten.



