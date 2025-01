Nachtragsmeldung: Zeugenaufruf vom 25. Januar - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Einer der Verletzten stürzte in Folge eines Schlags und zog sich dadurch schwere Kopfverletzungen zu. Er befindet sich weiter in ärztlicher Behandlung. Die drei weiteren Männer wurden leicht verletzt. (Bereits veröffentlicht am 25.01.25 unter https://s.rlp.de/r6PGLHr).



Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen einen 31-Jährigen erhärtet werden, woraufhin die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach einen Haftbefehl beantragte. Der Tatverdächtige konnte am 30. Januar durch Polizeikräfte angetroffen und festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurde er heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Die Polizei Idar-Oberstein bedankt sich aufrichtig für die Unterstützung aus der Bevölkerung.



