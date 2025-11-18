Nachtragsmeldung: Vier Menschen bei Unfall auf B51 Höhe Windmühle verstorben

rlp.de/GI416Ys).



Hierbei stießen im Begegnungsverkehr ein LKW und ein PKW frontal zusammen. Die drei Insassen des PKW, ein 45 jähriger Mann, eine 42-jährige Frau und ein 7-jähriges Kind aus Bitburg sowie der 53-jährige LKW-Fahrer aus dem Landkreis Trier-Saarburg verstarben noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



Das Verkehrsunfallaufnahme-Team übernimmt vor Ort die Unfallaufnahme. Durch die Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Gutachten zur Aufklärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Zur Bergung der Fahrzeuge wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt.

Für die Angehörigen ist eine Anlaufstelle im Gemeindehaus in Newel eingerichtet.



Die B51 wird voraussichtlich bis in den späten Nachmittag gesperrt bleiben - hierfür wurde bereits eine Umleitung eingerichtet:



Von Trier kommend in Richtung Bitburg:



ab Höhe Echternacher Hof über L42, fortführend B418 weiter Rtg. Bitburg über B257



Von Bitburg kommend in Richtung Trier:



ab Helenenberg über L40 nach Eisenach, L4 Rtg. Minden, B418 Balingen und dann über die L42 auf die B51



Im Einsatz sind die Polizei Trier, Bitburg, Saarburg sowie Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz-Logistik und Technik.

Außerdem die Feuerwehr (FW) Idenheims, FW Idesheim, Wehrleiter Bitburg-Land, FW Schweich, FW Schweich-Issel, Wehrleiter Schweich, FW Newel, FW Welschbillig, FW Roth, Wehrleiter Trier-Land, Kreisfeuerwehrinspekteur, sowie der Notarzt Trier, Notarzt und Rettungswagen (RTW) Bitburg, RTW Welschbillig, RTW Echternacherbrück, KTW Welschbillig, DRK ORG-Leiter Trier Saarburg, Leitender Notarzt, schnelle Einsatzgruppe Transport, Notfallnachsorge Nord + Süd + Eifelkreis



