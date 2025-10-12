Hierbei schnitten unbekannte Täter die außen an der Hausfassade liegenden Internetkabel durch.
Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542-9867-0
E-Mail: pizell@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich
Mutwillige Störung von Telekommunikationseinrichtungen
