mutwillige Sachbeschädigung an Schloßgalerie, Täter zeigt sich reumütig





Im Anschluss entfernte er sich von der Tatörtlichkeit.



Während der polizeilichen Tatortaufnahme erschien der 36-Jährige erneut vor Ort, begab sich zu den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Wittlich, gestand die Tat ein und entschuldigte sich für sein Verhalten.



Ein genaues Motiv für sein Handeln konnte er im Rahmen der ersten Angaben vor Ort nicht angeben.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell