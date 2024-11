Mit über 2 Promille im Straßenverkehr unterwegs – Führerschein und Schlüssel sichergestellt!

Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach (ots) - Am Sonntag den 13. Oktober gegen 17 Uhr, wurde der Polizei Idar-Oberstein ein Fahrzeug gemeldet, was augenscheinlich unsicher geführt wurde.

Der Mitteiler ergänzte in seinen Angaben, dass der PKW schon mehrfach den Bordstein touchiert, die Mittellinie deutlich überfahren und unangemessen beschleunigt bzw. gebremst habe.



Durch eine Streife konnte das Auto im Stadtteil Nahbollenbach angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Bereits bei dessen Aussteigen war erkennbar, dass der 53-jährige gut dem Alkohol zugesprochen hatte. Der durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Vortest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.

Als Folge wurde der Führerschein beschlagnahmt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Immer wieder kommt es vor, dass die Polizei Fahrzeugführer mit solch hohen Promillewerten feststellt. Durch den Konsum wird das Wahrnehmungsvermögen negativ beeinflusst, die Risikobereitschaft steigt und Geschwindigkeiten werden falsch eingesetzt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein appelliert nochmals an die Bürgerinnen und Bürger, jegliche Fahrzeuge nach dem Genuss von Alkohol oder sonstigen Stoffen vorsichtshalber stehen zu lassen! Durch das Fahren unter Alkohol- und/ oder Betäubungsmitteleinfluss gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitfahrer und Unbeteiligte! Auch kann ein Führerscheinentzug weitreichende, wie bspw. berufliche Folgen für Sie haben!



