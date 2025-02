Mehrere versuchte und vollendete Einbrüche in Trier

Am gleichen Wochenende, zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6:15 Uhr, warfen unbekannte Täter mit einem Stein ein Fenster der Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße ein. Der oder die Täter durchsuchten Büroräumen, entwendeten jedoch nach aktuellem Stand nichts.



Zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, an demselben Wochenende, versuchten unbekannte Täter erfolglos ein Fenster einer Kindertagesstätte in der Straße Im Schammat aufzuhebeln.



Im Zeitraum von Freitag, 24. Januar, bis Montag, 3. Februar, 10:45 Uhr, scheiterten unbekannte Täter beim Versuch die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Anheierstraße aufzuhebeln.



Am Montag, 3. Februar, zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über die nicht abgesperrte Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in der Paulinstraße in Trier. Der oder die Täter entwendeten Wertgegenstände und Bargeld.



Zeugen, die in einem dieser Fälle etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell