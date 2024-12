Mehrere (versuchte) Einbrüche in Trier

Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.



Zwischen Donnerstag, 28. November, 17 Uhr, und Freitag, 29. November, 8:30 Uhr, kletterten unbekannte Täter auf den zur Straße gewandten Balkon einer Erdgeschosswohnung im Mittelweg in Pfalzel. Die Täter hebelten von dort aus ein Fenster auf und durchsuchten das Anwesen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.



Am Freitag, 29. November, gegen 17:20 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Valeriusstraße in Feyen/Weißmark ein. Als ein Anwohner den versuchten Einbruch bemerkte, floh der Täter unerkannt.



Zwischen Freitag, 29. November, 15 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 11 Uhr, kletterten unbekannte Täter über eine Mauer und ein Vordach auf den Balkon eines Anwesens in der Ludwig-Simon-Straße in Heiligkreuz. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch, die Balkontür aufzuhebeln und flüchteten unerkannt.



Zeugen, die im Zusammenhang mit einer dieser Taten etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 9779-2290.



