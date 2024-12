Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Graffiti in Schoden



Unter anderem wurden Unterstände und Mülleimer am Bahnhof sowie die dortige Unterführung beschmiert.

Auch am Dorfplatz wurden mehrere Schmierereien festgestellt und zur Anzeige gebracht.



Die Polizei Saarburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06581-91550.



