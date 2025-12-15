Mehrere Glätteunfälle auf der L160 und B327/B50

Insbesondere auf der L160 zwischen Bruchweiler und Morbach und auf der B327/B50 im Bereich des Hinzerather-Kreisverkehrs kamen mehrere Fahrzeuge auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Lediglich in einem Fall kollidierte ein Fahrzeug neben der L160 mit mehreren Bäumen, hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt und musste zur Abklärung ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht werden. Für den Bergungsvorgang des Fahrzeuges musste die L160 zwei Mal kurzzeitig voll gesperrt werden. Im Einsatz waren drei Streifen der PI Morbach und der PI Bernkastel-Kues, sowie ein Rettungswagen des DRK. Zudem wurde der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei angefordert.



