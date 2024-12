Mehrere gefährliche Fahrmanöver in und um Schweich

Am Dienstag, den 10.12.2024 gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Schweich die Mitteilung über einen unsicher geführten PKW in und um Schweich.

Das Fahrzeug (schwarzer Kombi) war zwischenzeitlich am Leinenhof zum Stehen gekommen, nachdem dieses nach links von der Fahrbahn abkam und einen kleinen, unbefestigten Abhang hinunterfuhr. Der Fahrer konnte im Anschluss durch mehrere Zeugen an der Weiterfahrt gehindert werden.



Während der Sachverhaltsaufnahme konnte eruiert werden, dass der Fahrer mit seinem PKW zuvor bereits mehrfach in den Gegenverkehr fuhr und es lediglich glücklichen Umständen geschuldet war, dass es nicht zu Kollisionen im Gegenverkehr kam.



Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder gar selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



